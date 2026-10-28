Regional Su Meliorasiya Xidməti Abşeronda qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağa 4 milyon manat xərcləyəcək
İnfrastruktur
- 28 oktyabr, 2026
- 14:39
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Abşeron rayonunda, o cümlədən Xirdalan şəhərində içməli, kanalizasiya və yağış sularının axıdılması sistemlərində yaranmış qəzalı vəziyyətin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsinə 4,195 milyon manat xərclənəcək.
"Report" bu barədə dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir.
İşləri "Evrascon"ASC - Avropa-Asiya Tikinti Korporasiyası görəcək. O, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Regional Su Meliorasiya Xidmətinin elan etdiyi tenderin qalibi olub.
Son xəbərlər
16:10
Azərbaycan-BƏƏ Birgə Hərbi Əməkdaşlıq Komitəsinin ikinci iclası keçirilibHərbi
16:07
Hikmət Babaoğlu: İnformasiya mühitində həm də manipulyasiya olunmuş məlumatlarla qarşılaşırıqMedia
16:05
Foto
Report Media Məktəbinin 22-ci qrupu təlim proqramına qoşulubMedia
16:05
AKTA: Məsafədən kredit vermək məlumatların qorunmasında yeni suallar yaradırMaliyyə
16:00
Əminə Məlikova: Azərbaycan Xalça Muzeyi ziyarətçilərlə ənənəvi incəsənət vasitəsilə dialoq qururİncəsənət
16:00
İran səfiri: Korrupsiya ilə bağlı mübarizədə çoxtərəfli əməkdaşlıq faydalıdırXarici siyasət
15:59
Foto
Video
"AzerGold" UIMF 2026 beynəlxalq forumunda təmsil olunubSənaye
15:58
Azərbaycan banklarının xalis xarici aktivləri 23 %-ə yaxın artıbMaliyyə
15:56
Foto
Dövlət Turizm Agentliyi IX Dünya İnvestisiya Forumunda təmsil olunubTurizm