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    Regional Su Meliorasiya Xidməti Abşeronda qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağa 4 milyon manat xərcləyəcək

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2026
    • 14:39
    Regional Su Meliorasiya Xidməti Abşeronda qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağa 4 milyon manat xərcləyəcək

    Abşeron rayonunda, o cümlədən Xirdalan şəhərində içməli, kanalizasiya və yağış sularının axıdılması sistemlərində yaranmış qəzalı vəziyyətin aradan qaldırılması üçün tədbirlərin görülməsinə 4,195 milyon manat xərclənəcək.

    "Report" bu barədə dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir.

    İşləri "Evrascon"ASC - Avropa-Asiya Tikinti Korporasiyası görəcək. O, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyindəki Regional Su Meliorasiya Xidmətinin elan etdiyi tenderin qalibi olub.

    Abşeron Xırdalan Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Regional Su Meliorasiya Xidməti
    На ремонт систем водоотведения Абшерона выделят 4,2 млн манатов
    44 filmi
    44 filmi

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