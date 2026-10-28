На ремонт систем водоотведения Абшерона выделят 4,2 млн манатов

На устранение аварийной ситуации в системах питьевого, канализационного и ливневого водоотведения в Абшеронском районе, в том числе в городе Хырдалане, выделят 4,195 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, работы выполнит ОАО "Евраскон" - Европейско-Азиатская строительная корпорация.

Компания стала победителем тендера, объявленного Региональной водно-мелиоративной службой при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.