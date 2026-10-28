На ремонт систем водоотведения Абшерона выделят 4,2 млн манатов
Инфраструктура
- 28 октября, 2026
- 15:02
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На устранение аварийной ситуации в системах питьевого, канализационного и ливневого водоотведения в Абшеронском районе, в том числе в городе Хырдалане, выделят 4,195 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, работы выполнит ОАО "Евраскон" - Европейско-Азиатская строительная корпорация.
Компания стала победителем тендера, объявленного Региональной водно-мелиоративной службой при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.
Regional Su Meliorasiya Xidməti Abşeronda qəzalı vəziyyəti aradan qaldırmağa 4 milyon manat xərcləyəcək
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