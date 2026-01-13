Министр: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

Суммарные инвестиции Италии в экономику Азербайджана оцениваются в $805 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на VI заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией в Баку.

По его словам, 46,7% экспорта Азербайджана приходится на долю Италии: "До сегодняшнего дня объем инвестиций из Азербайджана в Италию составил $342 млн, а из Италии в Азербайджан - $805 млн. Несомненно, у нас есть большой потенциал для их увеличения. В настоящее время рыночная стоимость инвестиционного портфеля Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в Италии составляет $2,8 млрд. Подписание соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций является одной из необходимых задач, стоящих перед нами для обеспечения роста этих показателей".

Министр отметил, что в 2025 году Азербайджан сохранил позицию основного поставщика сырой нефти и второго крупнейшего поставщика природного газа в Италию, обеспечив через SOCAR поставки 10 млн 340 тыс. тонн нефти и 9,5 млрд кубометров газа. "Италия является крупнейшим покупателем азербайджанской нефти и газа в Европе: на нее приходится 45% общего нашего экспорта нефти и 38% экспорта газа", - добавил он.