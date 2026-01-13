İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Pərviz Şahbazov: "ARDNF-nin İtaliyadakı investisiya portfelinin bazar dəyəri 2,8 milyard dollar təşkil edir"

    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 10:58
    Pərviz Şahbazov: ARDNF-nin İtaliyadakı investisiya portfelinin bazar dəyəri 2,8 milyard dollar təşkil edir

    İndiyədək İtaliyadan Azərbaycana 805 milyon ABŞ dolları məbləğində investisiya qoyulub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Bakıda keçirilən Azərbaycan və İtaliya arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın VI iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın ixracının 46,7 %-i İtaliyanın payına düşür: "İndiyədək Azərbaycandan İtaliyaya 342 milyon dollar, İtaliyadan isə Azərbaycana 805 milyon dollar məbləğində investisiya qoyulub. Sözsüz ki, bu sahədə bizim böyük potensialımız var. Hazırda Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) İtaliyadakı investisiya portfelinin bazar dəyəri 2,8 milyard dollar təşkil edir. Bu göstəricilərin artımını təmin etmək üçün sərmayələrin təşviqi və qarşılıqlı qorunmasına dair sazişin imzalanması qarşımızda duran zəruri məsələlərdəndir".

    Nazir qeyd edib ki, Azərbaycan ötən il təkcə SOCAR vasitəsilə 10 milyon 340 min ton neft və ümumilikdə 9,5 milyard kubmetr qaz tədarük etməklə İtaliyanın xam neft üzrə əsas, təbii qaz üzrə isə ikinci ən böyük təchizatçısı mövqeyini qorub saxlayıb: "Avropada Azərbaycanın neft və qazının ən böyük alıcısı olan İtaliya, ümumi neft ixracının təxminən 45 %-ni, qaz ixracının isə 38 %-ni yönəlib".

    Azərbaycan İtaliya Pərviz Şahbazov
    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Son xəbərlər

    11:26

    AMEA prezidenti: Azərbaycan dilinin izahlı lüğətinə ciddi ehtiyac var

    Elm və təhsil
    11:25

    Maka Boçorişvili: Orta Dəhlizin inkişafı Gürcüstan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır

    Region
    11:24

    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının vaxtı məlum olub

    Futbol
    11:23
    Foto

    Prokurorluq orqanlarında qulluğa yeni qəbul edilən əməkdaşlar and içib

    Daxili siyasət
    11:19

    Baş prokuror: Müsabiqə yolu ilə qulluğa qəbul edilən prokurorluq işçiləri kadr korpusunun 97 %-ni təşkil edir

    Hadisə
    11:14

    "Nant" Almaniya klubunun yarımmüdafiəçisinin transferini rəsmiləşdirib

    Futbol
    11:05

    Edmondo Çirielli: İtaliya-Azərbaycan Universitetinin açılması ikitərəfli əlaqələrin möhkəmliyini nümayiş etdirir

    Xarici siyasət
    11:05

    Fransalı motosikletçi yarış zamanı qəzada ölüb

    Fərdi
    11:02

    Kamran Əliyev: Vətən müharibəsinin 24 iştirakçısı prokurorluq orqanlarında qulluğa qəbul edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti