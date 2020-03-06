Пярвиз Шахбазов: Пока рано говорить о конкретных сроках продления соглашения ОПЕК+

Минэнерго Азербайджана считает, что пока рано говорить о конкретных сроках продления соглашения ОПЕК+ и о позиции его страны по этому вопросу. Конкретные опции будут обсуждаться в пятницу на встрече ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал глава министерства Пярвиз Шахбазов.

"Да, я знаю об этом предложении, но решение будет принято в пятницу", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности продления сделки на год. "Я считаю, что нужно принимать решение обязательно по этому вопросу. По объемам сокращения добычи нефти я ничего комментировать не буду", - отметил министр.

Он заметил, что рынок нефти в текущих условиях нуждается в дополнительных мерах по стабилизации ситуации.

"Рынок сегодня нуждается в определенных мерах, и ОПЕК+ является сегодня единственным действенным инструментом, который может позитивно повлиять на рынок", - добавил он.