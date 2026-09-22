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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Пярвиз Шахбазов обсудил с послом Германии энергетическое сотрудничество

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 17:45
    Пярвиз Шахбазов обсудил с послом Германии энергетическое сотрудничество

    Азербайджан и Германия обсудили возможности поставок азербайджанского газа на немецкий рынок, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X по итогам встречи с послом Германии Дирком Лёльке.

    Стороны рассмотрели перспективы расширения энергетического сотрудничества в рамках Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией.

    "Мы обменялись мнениями о возможностях поставок азербайджанского газа в Германию, взаимодействии в сфере возобновляемой энергетики и сотрудничестве по проекту Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа", - сообщил министр.

    Пярвиз Шахбазов Дирк Лельке
    Azərbaycan Almaniya ilə enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib
    Parviz Shahbazov mulls energy cooperation with German ambassador

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