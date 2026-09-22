Пярвиз Шахбазов обсудил с послом Германии энергетическое сотрудничество

Азербайджан и Германия обсудили возможности поставок азербайджанского газа на немецкий рынок, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X по итогам встречи с послом Германии Дирком Лёльке.

Стороны рассмотрели перспективы расширения энергетического сотрудничества в рамках Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией.

"Мы обменялись мнениями о возможностях поставок азербайджанского газа в Германию, взаимодействии в сфере возобновляемой энергетики и сотрудничестве по проекту Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа", - сообщил министр.