Пярвиз Шахбазов обсудил с послом Германии энергетическое сотрудничество
Энергетика
- 22 сентября, 2026
- 17:45
Азербайджан и Германия обсудили возможности поставок азербайджанского газа на немецкий рынок, а также сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики.
Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов написал в социальной сети X по итогам встречи с послом Германии Дирком Лёльке.
Стороны рассмотрели перспективы расширения энергетического сотрудничества в рамках Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией.
"Мы обменялись мнениями о возможностях поставок азербайджанского газа в Германию, взаимодействии в сфере возобновляемой энергетики и сотрудничестве по проекту Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа", - сообщил министр.
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