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    Azərbaycan Almaniya ilə enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2026
    • 17:29
    Azərbaycan Almaniya ilə enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Almaniya arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair Birgə Bəyannamə çərçivəsində enerji əməkdaşlığının genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.

    Bu barədə müzakirələr P. Şahbazovun Almaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Dirk Lölke ilə görüşdə aparılıb.

    O bildirib ki, Azərbaycan qazının Almaniyaya tədarükü, bərpa olunan enerji və "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi" üzrə əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Пярвиз Шахбазов обсудил с послом Германии энергетическое сотрудничество
    Parviz Shahbazov mulls energy cooperation with German ambassador

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