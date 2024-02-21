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Пярвиз Шахбазов: К 2027 году будут введены в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба

Пярвиз Шахбазов: К 2027 году будут введены в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба К 2027 году будут введены в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба для увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также декарбонизации нефтегазовых операций, в том числе на Сангачальском терминале.
Энергетика
21 февраля 2024 г. 12:50
Пярвиз Шахбазов: К 2027 году будут введены в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба

К 2027 году будут введены в эксплуатацию 8 электростанций промышленного масштаба для увеличения доли возобновляемых источников энергии, а также декарбонизации нефтегазовых операций, в том числе на Сангачальском терминале.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом сказал находящийся с визитом в Вашингтоне министр энергетики Пярвиз Шахбазов на встрече в Госдепартаменте с заместителем спецпосланника президента США по вопросам климата Риком Дьюком.

На встрече были обсуждены курс Азербайджана на ускорение перехода к зеленой энергии в преддверии COP29, вопросы, связанные с определяемыми на национальном уровне вкладами (NDC), сотрудничеством с США по коридору зеленой энергии.

Отмечено, что проект "зеленый энергетический коридор", охватывающий Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, был реализован с целью экспорта зеленой электроэнергии и зеленого газа с учетом 157-гигаваттного ветроэнергетического потенциала Каспийского моря. На встрече были рассмотрены возможности двустороннего сотрудничества с США в этой сфере.

Кроме того, присоединение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) к "Хартии по декарбонизации нефти и газа" (Oil Gas Decarbonization Charter, OGDC), ее цели по сокращению факельного сжигания до нуля и достижению нулевого уровня выбросов метана были оценены как показатель приверженности Азербайджана мерам по борьбе с изменением климата.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: 8 industrial-scale power plants will be commissioned by 2027
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “2027-ci ilədək 8 sənaye miqyaslı elektrik stansiyası istismara veriləcək”

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