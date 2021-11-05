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Пярвиз Шахбазов: Энергопереход не должен вызывать кризис

Пярвиз Шахбазов: Энергопереход не должен вызывать кризис Глобальное потепление - изменение климата стоит на повестке дня и является проблемой. Результаты, обязательств, которые будут приняты в Глазго на встрече по изменению климата, сформируют наши возможности, определят повестку дня на ближайшие 10 лет, проясн
Энергетика
5 ноября 2021 г. 11:19
Пярвиз Шахбазов: Энергопереход не должен вызывать кризис

Глобальное потепление - изменение климата стоит на повестке дня и является проблемой. Результаты, обязательств, которые будут приняты в Глазго на встрече по изменению климата, сформируют наши возможности, определят повестку дня на ближайшие 10 лет, прояснят ряд важных вопросов.

Об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в ходе панельных дискуссий в рамках VIII Глобального Бакинского форума, сообщает Report.

"Энергетический переход должен быть обеспечен таким образом, чтобы он не вызвал кризиса. Каждый должен учитывать энергетическую безопасность. Для развития экономики необходимы энергоресурсы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Enerji keçidi elə olmalıdır ki, böhran yaratmasın”

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