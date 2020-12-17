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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан удовлетворяет свои энергопотребности

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан удовлетворяет свои энергопотребности 16-17 декабря под председательством Азербайджана состоялось 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии в формате видеоконференции
Энергетика
17 декабря 2020 г. 17:28
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан удовлетворяет свои энергопотребности

16-17 декабря под председательством Азербайджана состоялось 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии в формате видеоконференции.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, в двухдневном мероприятии приняли участие около 100 представителей из более чем 30 стран и ряда международных структур.

В первый день мероприятия были рассмотрены процедурные вопросы организации, а во второй день состоялось заседание министров на тему "Энергоэффективность для всех: инновации и инвестиции".

На заседании министров были затронуты вопросы создания и регулирования эффективных механизмов совместных государственно-частных инвестиций для поддержки и финансирования инноваций, связанных с энергетическим переходом, устойчивыми энергетическими технологиями, инновациями, энергетическими инвестициями, создания инновационных энергетических фондов, повышения роли государственных закупок в энергоэффективности, создания национальных институтов государственной поддержки инноваций.

Председательствовавший на заседании министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что Азербайджан является одной из немногих стран в мире, которая полностью обеспечивает свои потребности в энергии и считается важным экспортером энергии в мире: "В настоящее время Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности как на региональном, так и на глобальном уровне. А историческая победа нашей страны после 44-дневной войны раз и навсегда предотвратила угрозы энергетической инфраструктуре".

В то же время министр высказал свое мнение о тенденциях, вызовах в области энергоэффективности на международном уровне и роли инвестиций и инноваций в их решении, отметив, что эффективное использование энергоресурсов актуально и для Азербайджана. Отмечено, что в стране определены цели, связанные с использованием возобновляемых источников энергии и энергоэффективностью, выбрана цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в окружающую среду на 35%, довести долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии до 30%. Министр проинформировал о мерах, предпринимаемых в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan öz enerji ehtiyacını təmin edən ölkələrdəndir"

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