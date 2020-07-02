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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+ Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+
Энергетика
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2 июля 2020 г. 17:15
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан привержен обязательствам ОПЕК+

 

В условиях нестабильности, неопределенности и сложностей, характерных и для глобальной энергетики, мы должны быть более открыты для инноваций и сотрудничества на национальном и глобальном уровнях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", организованной Центром анализа международных отношений и Международным дискуссионным клубом "Валдай" в онлайн-формате.

Он отметил, что именно совместными усилиями можно гибко реагировать на происходящие изменения, превратив проблемы нестабильной энергетической системы в возможности, и добиться положительных результатов в решении актуальных вопросов глобальной энергетики.

Министр назвал возвращение к механизму регулирования в формате ОПЕК+ и принятие исторического решения в апреле одним из первых шагов в этом направлении. Было отмечено, что соглашение ОПЕК+ в настоящее время является единственным средством поддержки рынка. Тем не менее, спад в мировой экономике и ограниченная экономическая активность оказывают серьезное давление на спрос.

Если в первом квартале мировой спрос на нефть снизился на 6,4 млн баррелей, то во втором квартале этот показатель оценивается более чем в 17 млн баррелей. По разным оценкам, для стабилизации нефтяного рынка потребуется не менее 2 лет.

"Я думаю, что основная миссия, стоящая перед нефтяными странами в неординарной ситуации, - обеспечить устойчивый и эффективный механизм формата ОПЕК+ на основе сотрудничества и солидарности, выполнение обязательств. Азербайджан привержен своим обязательствам и продолжит свою активную роль в современной глобальной энергетической системе", - добавил министр. 

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Версия на английском языке Energy Minister: “Azerbaijan is loyal to OPEC+ commitments”
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan  OPEC+ öhdəliklərinə sadiqdir”

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