Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии

В 2025 году на освобожденных территориях Азербайджана 38 гидроэлектростанций мощностью 307 МВт произвели 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

Как передает Report, об этом сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву председатель правления "Азерэнержи" Баба Рзаев во время открытия гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.

По его словам, это позволило сэкономить 160 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 280 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

Рзаев проинформировал главу государства о станции "Гозлукёрпю", а также о гидроэлектростанциях, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, и о существующем и перспективном гидроэнергетическом потенциале Тертерчайского хребта.

Он отметил, что гидроэнергетический потенциал Тертерчая определен в 30 ГЭС. "В настоящее время в эксплуатации находятся 22 ГЭС компании "Азерэнержи", ведется строительство 5 ГЭС, также планируется строительство 3 ГЭС", - добавил он.