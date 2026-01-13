Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Баба Рзаев: В 2025 году на освобожденных территориях произведено 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии

    Энергетика
    • 13 января, 2026
    • 15:48
    В 2025 году на освобожденных территориях Азербайджана 38 гидроэлектростанций мощностью 307 МВт произвели 750 млн кВт/ч "зеленой" энергии.

    Как передает Report, об этом сообщил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву председатель правления "Азерэнержи" Баба Рзаев во время открытия гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.

    По его словам, это позволило сэкономить 160 млн кубометров природного газа и предотвратить выброс 280 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу.

    Рзаев проинформировал главу государства о станции "Гозлукёрпю", а также о гидроэлектростанциях, расположенных в Карабахе и Восточном Зангезуре, и о существующем и перспективном гидроэнергетическом потенциале Тертерчайского хребта.

    Он отметил, что гидроэнергетический потенциал Тертерчая определен в 30 ГЭС. "В настоящее время в эксплуатации находятся 22 ГЭС компании "Азерэнержи", ведется строительство 5 ГЭС, также планируется строительство 3 ГЭС", - добавил он.

    Азерэнержи Баба Рзаев
    Baba Rzayev: "Ötən il azad edilmiş ərazilərdə 750 milyon kV/saat "yaşıl enerji" istehsal edilib"

