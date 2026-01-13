İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Baba Rzayev: "Ötən il azad edilmiş ərazilərdə 750 milyon kV/saat "yaşıl enerji" istehsal edilib"

    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 14:45
    Baba Rzayev: Ötən il azad edilmiş ərazilərdə 750 milyon kV/saat yaşıl enerji istehsal edilib

    İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə istismar olunan 307 MVt gücündə 38 Su Elektrik Stansiyasında 2025-ci ildə 750 milyon kV/saat "yaşıl enerji" istehsal edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "AzərEnerji" ASC-nin İdarə Heyətinin sədri Baba Rzayev Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Qozlukörpü kəndində "Qozlukörpü" Su Elektrik Stansiyasının (SES) açılışı zamanı məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, bununla da 160 milyon kubmetr təbii qaza qənaət olunub, 280 min ton karbon qazının atmosferə atılmasının qarşısı alınıb.

    B. Rzayev dövlət başçısına bu stansiya, həmçinin Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yerləşən Su Elektrik stansiyalarının vəziyyəti, Tərtərçay silsiləsinin mövcud və perspektiv hidroenerji potensialı barədə məlumat verib.

    O qeyd edib ki, Tərtərçayın hidroenerji potensialının 30 SES olması müəyyən edilib: "Hazırda 22 SES "Azərenerji" tərəfindən istismardadır, 5 SES-in tikintisi icra olunur, 3 SES-in inşası nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Tərtərçay tamamilə ölkə daxilində formalaşır".

    İlham Əliyev Baba Rzayev “Azərenerji” ASC yaşıl enerji Qarabağ SES statistikası

    Son xəbərlər

    15:15

    Azərbaycan daha bir ölkəyə siqaret tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    15:14

    Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ən çox ehtiyac duyduqları silahı açıqlayıb

    Digər ölkələr
    15:09

    ABB-dən "İndi al, sonra ödə!" xidməti

    Biznes
    15:05

    Macarıstanda aprelin 12-də parlament seçkiləri keçiriləcək

    Digər ölkələr
    15:04

    "Karvan-Yevlax" "Sabah"ın futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    14:55

    İşədüzəlmə vasitəçiləri üçün elektron reyestr tətbiq olunub

    Sosial müdafiə
    14:52

    Qazaxıstan Prezidenti ABŞ ilə danışıqlar üzrə nümayəndə təyin edib

    Region
    14:52

    Azərbaycan 3 ölkədən təbii bal tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    14:51

    Sumqayıtda avtomobil yanıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti