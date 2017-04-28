Пропал без вести сын азербайджанского бизнесмена, отправившегося из Крыма в Одессу

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В крымском городе Симферополь пропал без вести азербайджанский юноша.

Как сообщили Report его родственники, выходец из Масаллинского райна Азербайджана, родившийся в Нижнем Новгороде гражданин России Сеидов Мирдамат Миргасым оглу 1985 г.р. три дня назад вышел из дома под предлогом поездки в Одессу и с тех пор связь с ним прервалась.

Его отец Миргасым Сеидов долгие годы занимался бизнесом в различных городах России и больше двух лет проживает с семьей в Симферополе.

Семья сообщила, что М.Сеидов в последнее время говорил о новых друзей в других городах Украины и проведении с ними деловых переговоров. В связи с событием семья обратилась в симферопольскую полицию, ведутся поиски молодого человека.