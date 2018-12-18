Прокачка нефти по ВТС увеличилась

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ За январь-ноябрь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 38 013,1 тыс. тонн нефти, что на 2,85% меньше аналогичного периода за прошлый год.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) приходится 81,6% общего объема транспортируемой нефти.

За 11 месяцев текущего года по данному трубопроводу транспортировано 31 018,6 тыс. тонн нефти, что на 0,51% больше соответствующего показателя за 2017 год.

За этот период по BTC прокачано 5 986,7 тыс. тонн транзитной нефти. Это на 1,86% больше, чем в прошлом году.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз", а также транзитная нефть.

Азербайджанская нефть также транспортируется по трубопроводам Баку-Супса и Баку-Новороссийск.