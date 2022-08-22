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Прокачка нефти по BTC через территорию Турции увеличилась на 9%

Прокачка нефти по BTC через территорию Турции увеличилась на 9% В июле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было транспортировано 18,517 млн баррелей нефти.
Энергетика
22 августа 2022 г. 12:12
Прокачка нефти по BTC через территорию Турции увеличилась на 9%

В июле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) через территорию Турции было транспортировано 18,517 млн баррелей нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкого оператора трубопроводов BOTAŞ.

По данным, это на 2,007 млн баррелей или на 12,15% больше, чем в июле прошлого года.

В январе-июле этого года по трубопроводу BTC через территорию Турции было транспортировано 125,634 млн баррелей нефти. Это на 10,196 млн баррелей или на 8,83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В настоящее время трубопровод BTC в основном транспортирует из Азербайджана нефть, добываемую с блока месторождений “Азери-Чыраг-Гюнешли” (АЧГ), и конденсат с месторождения “Шахдениз”. Кроме того, через BTC транспортируются и другие объемы сырой нефти и конденсата, в том числе Туркменская, российская и казахстанская нефть.

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Версия на английском языке BTC oil transportation through Turkiye up about 9%
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ərazisi ilə nəql edilən BTC neftinin həcmi 9 %-dək artırılıb

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