    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    Энергетика
    • 16 сентября, 2025
    • 14:21
    Производство солнечной энергии в Азербайджане увеличилось на 13%

    В январе-августе этого года солнечные электростанции в Азербайджане произвели 407,9 млн кВт/ч солнечной энергии, что на 13% больше по сравнению с показателями за 8 месяцев прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период в Азербайджане произведено 18 млрд 321,7 млн кВт/ч электроэнергии, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 17 млрд 708,4 млн кВт/ч составила товарная электроэнергия, что на 1,4% больше в годовом сравнении.

    Из этого объема 2 млрд 257,2 млн кВт/ч приходится на долю гидроэлектростанций, что на 6,6% больше в годовом сравнении.

    15 млрд 9,9 млн кВт/ч произведено тепловыми электростанциями, что на 0,4% больше по сравнению с показателями за 8 месяцев 2024 года.

    За отчетный период производство энергии ветровыми электростанциями в Азербайджане составило 33,4 млн кВт/ч, что на 13,5% меньше по сравнению с показателями 8 месяцев 2024 года.

