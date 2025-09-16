Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 13 % artıb
- 16 sentyabr, 2025
- 14:06
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda günəş elektrik stansiyalarında 407,9 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin 8 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 13 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 18 milyard 321,7 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,5 % çoxdur. Bunun 17 milyard 708,4 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə 1,4 % çoxdur.
Bunun 2 milyard 257,2 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (il ərzində 6,6 % artıb), 15 milyard 009,9 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (+0,4 %), 146,7 milyon kVt/saat tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (-1,4 %) istehsalının payına düşür.
Hesabat dövründə küləklə işləyən elektrik stansiyalarında 33,4 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilin 8 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 13,5 % azdır.