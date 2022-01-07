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Производство нефти и газа в Казахстане не останавливалось

Производство нефти и газа в Казахстане не останавливалось Производство нефти и газа на территории Казахстана не останавливалось и ведется в штатном режиме на всех трех заводах
Энергетика
7 января 2022 г. 15:17
Производство нефти и газа в Казахстане не останавливалось

Производство нефти и газа на территории Казахстана не останавливалось и ведется в штатном режиме на всех трех заводах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в эфире телеканала "Хабар-24" со ссылкой на министра энергетики Казахстана Магзума Мирзагалиева.

Снижение добычи наблюдалось только на месторождении Тенгиз, однако она уже нормализована.

"В Казахстане не останавливали добычу нефти и газа. Снижение произошло только на месторождении Тенгиз. Глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев связывает это с ограничением вывоза продукции. Как сообщил министр, в штатном режиме работают все три нефтеперерабатывающих завода республики", - заявили в эфире телеканала со ссылкой на министра энергетики страны.

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Версия на английском языке No interruptions in oil and gas production in Kazakhstan

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