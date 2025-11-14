Производство дизтоплива в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось более чем на 7 %

В Азербайджане за январь-октябрь этого года произведено 2 млн 109,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на на 7,2 % больше по сравнению показателя 10 месяцев прошлого года.

Как сообщает "Report" со ссылкой на Государственный комитет статистики, за отчетный период общая стоимость производства нефтепродуктов в Азербайджане составила 4 млрд 562,7 млн манатов (+ 0,9%).

В отчетный период производство мазута в стране составило 57,6 тыс. тонн (+ 2,1 раза), автомобильного бензина - 1 млрд 225,2 тыс. тонн (- 2%), смазочных масел - 30,6 тыс. тонн (- 45,6%), нефтяного битума - 213,7 тыс. тонн (- 9,8 %).

Также за отчетный период в стране было произведено 190 тыс. тонн сжиженного газа (+14,3%), керосина - 582 тыс. тонн (+ 4,9%), нефтяного кокса - 191,3 тыс. тонн (+10,1%).