İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 7 %-dən çox artıb

    Energetika
    • 14 noyabr, 2025
    • 16:14
    Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 7 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 2 milyon 109,3 min ton dizel yanacağı istehsal edilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu, ötən ilin yanvar-oktyabr aylarının göstəriciləri ilə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

    Ümumilikdə, hesabat dövründə Azərbaycanda neft məhsullarının istehsalın ümumi dəyəri 4 milyard 562,7 milyon manat təşkil edib. Bu, əvvəlki ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 0,9 % artıb.

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 57,6 min ton mazut istehsal edilib. Bu göstərici 2024-cü ilin ilk 10 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 2,1 dəfə çoxdur.

    Bu müddət ərzində Azərbaycanda 1 milyard 225,2 min ton həcmində avtomobil benzini istehsal edilib ki, bu göstərici də 2024-cü ilin ilk 10 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 2 % azdır.

    Hesabat dövründə 30,6 min ton sürtkü yağları, 213,7 min ton neft bitumu istehsal edilib. Ötən ilin ilk 10 ayı ərzində Azərbaycanda sürtkü yağlarının istehsalı 45,6 %, neft bitumunun istehsalı isə 9,8 % azalıb.

    Həmçinin, hesabat dövründə ölkədə 190 min ton maye qazlar, 582 min ton ağ neft, 191,3 min ton neft koksu istehsal edilib. Son bir ildə Azərbaycanda maye qazların istehsalı 14,3 %, neft koksunun istehsalı 10,1 %, ağ neftin istehsalı isə 4,9 % artıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Heydər Əliyev adınna Neft Emalı Zavodu regionumuzun yeganə neft emalı müəssisəsi olaraq, Azərbaycanın Ai-92, dizel və təyyarə yanacağı kimi yanacaq məhsulları ilə təmin etməklə yanaşı, SOCAR-ın Azərbaycandakı neft-kimya müəssisələrini də xammal ilə təchiz edir. Zavodda istehsal edilən məhsulun bir qismi isə ixrac olunur. NEZ-in istehsal gücünün artırılması, ölkənin "Avro-5" standartına uyğun olan yüksək keyfiyyətli yanacaqla təmin edilməsi, "Azərikimya" İB-nin sabit xammal təchizatı və neft məhsullarının ixrac potensialının yüksəldilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən modernizasiya və yenidənqurma işləri ölkə sənayesi üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    bitum dizel yanacaq
    Производство дизтоплива в Азербайджане за 10 месяцев увеличилось более чем на 7 %
    Diesel fuel production up by over 7% in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:17

    "Zabrat maşınqayırma zavodu" özəlləşdirməyə çıxarılıb

    Biznes
    17:15

    ABŞ-da yaşayan Vaqif Allahverdiyev Baş Prokurorluğa çağırılıb

    Hadisə
    17:11

    Milli Məclisdə büdcə zərfinin müzakirə ediləcəyi iclasların tarixi açıqlanıb

    Milli Məclis
    17:08

    Bakı metrosundan istifadə edən sərnişinlərin sayı 3 %-ə yaxın azalıb

    İnfrastruktur
    17:07

    Mahmud Qurbanov: "Xal qazanmaq üçün təkcə mübarizə aparmaq kifayət etmir, ustalıq da lazımdır"

    Futbol
    17:02

    Bakı aeroportu və "Uzbekistan Airports" aviahabların modernləşdirilməsində əməkdaşlığı genişləndirir

    İnfrastruktur
    17:00
    Foto

    Türk Dünyası Auditorlar Şurasının yaradılması ilə bağlı razılıq əldə olunub

    Maliyyə
    17:00
    Foto

    Bahar Muradova Naftalanda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    16:59
    Foto

    ADB ilə Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası müzakirə edilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti