İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    İspaniya Kral Futbol Federasiyası "Sevilya"nın futbolçusuna ağır cəza verib

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:45
    İspaniya Kral Futbol Federasiyası Sevilyanın futbolçusuna ağır cəza verib

    İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) İntizam Komitəsi "Sevilya"nın braziliyalı müdafiəçisi Markaoya ağır cəza verib.

    "Report"un "Mundo Deportivo"ya istinadən məlumatına görə, buna La Liqanın XVII turunda "Real"la matçdan sonra baş verənlər səbəb olub.

    Futbolçu görüşün baş hakimi Alexandro Munyis Ruisə qarşı təhqiramiz ifadələr işlətdiyi, qeyri-idman davranışı sərgilədiyi və ikinci sarı vərəqənin ardından meydandan qovulduğu üçün 6 oyunluq diskvalifikasiya olunub.

    Beləliklə, Markaonun fevralın ortasına qədər rəsmi matçlarda meydana çıxa bilməyəcəyi müəyyənləşib. "Sevilya"nın qərardan şikayət etmək hüququ olsa da, cəzanın azalma ehtimalının cüzi olduğu vurğulanıb.

    Qeyd edək ki, "Real" - "Sevilya" görüşü meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Markao "Sevilya" klubu "Real" diskvalifikasiya İspaniya Kral Futbol Federasiyası

    Son xəbərlər

    18:05

    Nazir: Erməniəsilli şəxslərin azad olunmaları ilə bağlı qanuna uyğun gəlməyən qərarları qəbul etməyəcəyik

    Xarici siyasət
    18:04

    XİN: İlham Əliyevin təqvimində Avropa Siyasi Birliyinin Ermənistanda keçiriləcək konfransında iştirakla bağlı plan yoxdur

    Xarici siyasət
    18:03

    XİN başçısı: Azərbaycan TRİPP layihəsində region üçün hər hansı risk görmür

    Xarici siyasət
    17:57
    Foto

    "Global Media Group"da qanvermə aksiyası keçirilib

    Media
    17:55

    Azərbaycanın "qara siyahı"sında olan şəxslərin sayı açıqlanıb

    Xarici siyasət
    17:54

    XİN başçısı: Qərbi Azərbaycan məsələsinin Ermənistana ərazi iddiası olmasının heç bir əsası yoxdur

    Xarici siyasət
    17:53
    Foto

    Leyla Əliyeva "YAŞA" Mərkəzində yaşlı nəslin nümayəndələri ilə görüşüb

    Sosial müdafiə
    17:48

    Ceyhun Bayramov: Ermənistana səfər edə bilərəm

    Daxili siyasət
    17:47

    Nazir: Bizim üçün əsas olan Ermənistan konstitusiyasında Müstəqillik Aktına istinadın dəyişməsidir - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti