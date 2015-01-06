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    Произведут капитальный ремонт на приэстакадной площадке №680 SOCAR

    Суточная добыча на приэстакадной площадке, эксплуатация которой началась в 1980 году, составляет 65 тонн

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В соответствии с Программой мероприятий, утвержденной в целях обеспечения безопасной эксплуатации производственных объектов Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и проведения реконструкции существующей инфраструктуры, на приэстакадной площадке №680 предусматриваются ремонтные работы.

    Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью SOCAR.

    Согласно утвержденного в ремонтных целях проекта, на площадке №680, расположенной на глубине 14,5 метров на участке "Сангачал-дениз", планируется ремонт грузонесущих конструкций, замена потолочных покрытий, проведение электрических работ, мероприятий по защите от коррозии и пр. Для безопасной эксплуатации площадки здесь восстановят систему противопожарной охраны, установят погружные насосы. В целом произведут капитальный ремонт на участке в 1750 кв. метров площадки общей площадью 2 310 кв. метров.

    Главным подрядчиком площадки, который будет отремонтирован на основе проекта Института "Нефтьгазэльмитедгигатлайихе", является трест "Нефтгазтикинти".

    Отметим, что суточная добыча нефти на приэстакадной площадке №680, эксплуатация которой началась в 1980 году, составляет 65 тонн.

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