Произведут капитальный ремонт на приэстакадной площадке №680 SOCAR

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В соответствии с Программой мероприятий, утвержденной в целях обеспечения безопасной эксплуатации производственных объектов Нефтегазодобывающего управления имени Н.Нариманова Производственного объединения "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) и проведения реконструкции существующей инфраструктуры, на приэстакадной площадке №680 предусматриваются ремонтные работы.

Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью SOCAR.

Согласно утвержденного в ремонтных целях проекта, на площадке №680, расположенной на глубине 14,5 метров на участке "Сангачал-дениз", планируется ремонт грузонесущих конструкций, замена потолочных покрытий, проведение электрических работ, мероприятий по защите от коррозии и пр. Для безопасной эксплуатации площадки здесь восстановят систему противопожарной охраны, установят погружные насосы. В целом произведут капитальный ремонт на участке в 1750 кв. метров площадки общей площадью 2 310 кв. метров.

Главным подрядчиком площадки, который будет отремонтирован на основе проекта Института "Нефтьгазэльмитедгигатлайихе", является трест "Нефтгазтикинти".

Отметим, что суточная добыча нефти на приэстакадной площадке №680, эксплуатация которой началась в 1980 году, составляет 65 тонн.