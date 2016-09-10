Прогнозы Petkim Holding к концу года положительные

Измир. 10 сентября. REPORT.AZ/ Прогнозы Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), на этот год положительные.

Как сообщает Report, об этом во время встречи со СМИ Азербайджана в Измире заявил генеральный директор Petkim Анар Мамедов.

Он отметил, что в январе-июле этого года были зарегистрированы рекордные показатели: "Рекорд зарегистрирован в показателях по общей прибыли, в чистой прибыли, а также в EBİTA. В этом плане этот год является самым удачным в истории Petkim. Как отмечено в показателях Стамбульской биржи, стоимость инвестиций Petkim достигла 5-летнего максимума, что указывает на доверие инвесторов".

А.Мамедов подчеркнул, что Petkim имеет блестящее будущее. Он отметил, что большая часть производимой продукции реализуется на внутреннем рынке Турции, в то же время экспортируется в более 30 стран мира.

Заместитель гендиректора Petkim Holding Нихад Гюрбюз заявил, что производственная мощность этиленовой фабрики, являющейся самой крупной фабрикой нефтехимического комплекса Petkim, выросла на 13%. По его словам, на это было израсходовано 70-80 млн. евро. "Повышение мощности является экономически очень выгодной инвестицией. В показателях в этом году мы получили положительные результаты", - добавил он.

Отметим, что Petkim Petrokimya A.Ş, являющаяся одной из передовых структур в развитии промышленности Турции, был основан в 1951 году.

Являясь главным производителем сырья турецкой промышленности, Petkim лидирует в сфере производства пластических и упаковочных материалов, красок, косметических средств, а также в строительстве.

В конце процесса приватизации, завершившегося в 2008 году, основным акционером Petkim стала компания SOCAR.

В комплекс Petkim на территории Алиага входят интегрированные друг с другом 14 основных заводов и 8 вспомогательных сооружений. В этом комплексе и офисах внутри страны трудоустроены в целом 2443 человек. Помимо этого, в фирмах, представляющих услуги при комплексе Petkim, трудятся 2000 работников.

Производство этилена в комплексе составляет 582 тыс. тонн. Объем нефтехимических компаний по производству этилена определяется по величине производства. В этом плане Petkim занимает 33-е место в мире.