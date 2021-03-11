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Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 млн баррелей

Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 млн баррелей Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии
Энергетика
11 марта 2021 г. 18:00
Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 млн баррелей

Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 миллиона баррелей в сутки до 63,8 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

"Согласно прогнозу добыча жидких углеводородов вне ОПЕК вырастет на 0,95 миллиона баррелей в сутки в среднем до 63,8 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии. Однако ожидается, что капитальные затраты в разведке и добыче в 2021 году останутся значительно ниже уровня 2019 года, в основном из-за гораздо более низких инвестиций в сланцевую нефть в США, добавляют авторы доклада.

В 2020 году, по оценкам организации, добыча нефти вне ОПЕК составляла в среднем 62,9 миллиона баррелей в сутки, что на 2,6 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. За пределами организации стали меньше добывать Канада, Колумбия, Казахстан, Малайзия, Великобритания и Азербайджан, а больше — Норвегия, Бразилия, Китай и Гайана.

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