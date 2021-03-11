Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 млн баррелей

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии

Прогноз по добыче нефти вне ОПЕК на 2021 год повышен на 0,95 миллиона баррелей в сутки до 63,8 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в ежемесячном докладе организации.

"Согласно прогнозу добыча жидких углеводородов вне ОПЕК вырастет на 0,95 миллиона баррелей в сутки в среднем до 63,8 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

Наибольший рост прогнозируется от Канады, США, Норвегии и Бразилии. Однако ожидается, что капитальные затраты в разведке и добыче в 2021 году останутся значительно ниже уровня 2019 года, в основном из-за гораздо более низких инвестиций в сланцевую нефть в США, добавляют авторы доклада.

В 2020 году, по оценкам организации, добыча нефти вне ОПЕК составляла в среднем 62,9 миллиона баррелей в сутки, что на 2,6 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. За пределами организации стали меньше добывать Канада, Колумбия, Казахстан, Малайзия, Великобритания и Азербайджан, а больше — Норвегия, Бразилия, Китай и Гайана.