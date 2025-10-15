Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

Международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" освобождены от санкций Великобритании.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве финансов королевства, которое в среду включило в санкционный список НК "Лукойл" и "Роснефть".

Освобождение от санкций до 14 октября 2027 года получили проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "ТенгизШевройл", "Шахдениз", Южно-Кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзурум), Azerbaijan Gas Supply Company и Карачаганак.