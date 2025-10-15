Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 20:38
    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии

    Международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" освобождены от санкций Великобритании.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве финансов королевства, которое в среду включило в санкционный список НК "Лукойл" и "Роснефть".

    Освобождение от санкций до 14 октября 2027 года получили проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "ТенгизШевройл", "Шахдениз", Южно-Кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзурум), Azerbaijan Gas Supply Company и Карачаганак.

