Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии
Энергетика
- 15 октября, 2025
- 20:38
Международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" освобождены от санкций Великобритании.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве финансов королевства, которое в среду включило в санкционный список НК "Лукойл" и "Роснефть".
Освобождение от санкций до 14 октября 2027 года получили проекты КТК ("Каспийский трубопроводный консорциум"), "ТенгизШевройл", "Шахдениз", Южно-Кавказская трубопроводная магистраль (Баку-Тбилиси-Эрзурум), Azerbaijan Gas Supply Company и Карачаганак.
