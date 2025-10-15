İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Energetika
    • 15 oktyabr, 2025
    • 20:49
    Rusiya neft şirkətlərinin iştirak etdiyi Azərbaycan və Qazaxıstan layihələri Britaniyanın sanksiyalarından azad edilib

    Rusiyanın "Lukoyl" və "Rosneft" neft şirkətlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Qazaxıstanda həyata keçirilən beynəlxalq layihələr Böyük Britaniyanın sanksiyalarından azad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Lukoyl" və "Rosneft"i sanksiyalar siyahısına əlavə edən Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.

    "Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu", "TengizChevroil", "Şahdəniz", "Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri" (Bakı-Tiflis-Ərzurum), "Azerbaijan Gas Supply Company" və "Qaraçaqanak" layihələri 14 oktyabr 2027-ci il tarixinədək sanksiyalardan azad edilib.

    Böyük Britaniyanın Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl" "Rosneft" Azərbaycan Qazaxıstan
    Проекты Азербайджана и Казахстана с участием нефтекомпаний РФ освобождены от санкций Британии
    Azerbaijani, Kazakhstani projects with participation of Russian oil firms now exempt from UK sanctions

