Проект по очистке земель Абшерона получил премию Фонда Energy Globe

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Фонд Energy Globe выбрал лучший национальный проект в Азербайджане, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Австрии.

Фонд Energy Globe, начиная с 2000 года, каждый год выбирает и награждает самые лучшие национальные проекты в 180 странах мира в категориях "Энергоэффективность", "Эффективное использование сырья" и "Возобновляемые источники энергии".

Зачастую миссию вручения награды победителям за рубежом исполняет представительство Торговой палаты Австрии.

В этом году в Азербайджане премии Energy Globe удостоится директор НПО "Центр национальных экологических прогнозов Азербайджана" Тельман Зейналов за проект "Очистка и восстановление загрязненных нефтью земель на Абшеронском полуострове".

На церемонии вручения награды присутствовали сотрудники посольства Австрии в Баку, представительства Торговой палаты Австрии в Азербайджане, австрийских компаний и ряда СМИ.