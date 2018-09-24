Процесс замены секций трубопровода Баку-Супса завершится к концу следующего года

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Проект замены секций Западного экспортного трубопровода (Баку-Супса) завершится в декабре следующего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в специальном выпуске газеты "Ики сахиль".

По информации, компания BP поручила совместному предприятию AZFEN реализацию проекта по замене секций Западного экспортного трубопровода. Проект выполнен на 85% и завершится в декабре 2019 года.

По Западному экспортному трубопроводу Баку-Супса часть нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", выводится на мировые рынки. Трубопровод введен в эксплуатацию 17 апреля 1999 года, его годовая пропускная способность составляет 7 млн тонн.

AZFEN основан в январе 1996 года Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) (60%) и TEKFEN İnşaat və Təsisat A.Ş. (40%).