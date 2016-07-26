Прибыль ​BP сократилась на 45%

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Во втором квартале этого года прибыль компании BP составила 720 млн. долларов, что в годовом исчислении меньше на 45%.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за первое полугодие текущего года.

Во втором квартале 2015 года прибыль компании составила 1,3 млрд. долларов.

В первом квартале этого года прибыль компании составила 532 млн. долларов.

В первой половине этого года капитальные расходы составили 7,9 млрд. долларов. В этом году ожидается, что капитальные расходы в целом не превысят 17 млрд. долларов.

По состоянию на конец второго квартала этого года задолженность компании составила 30,9 млрд. долларов.