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    Прибыль ​BP сократилась на 45%

    Прибыль компании BP составила 720 млн. долларов

    Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Во втором квартале этого года прибыль компании BP составила 720 млн. долларов, что в годовом исчислении меньше на 45%. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете компании за первое полугодие текущего года. 

    Во втором квартале 2015 года прибыль компании составила 1,3 млрд. долларов.

    В первом квартале этого года прибыль компании составила 532 млн. долларов.

    В первой половине этого года капитальные расходы составили 7,9 млрд. долларов. В этом году ожидается, что капитальные расходы в целом не превысят 17 млрд. долларов.

    По состоянию на конец второго квартала этого года задолженность компании составила 30,9 млрд. долларов. 

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