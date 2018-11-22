Президент Венесуэлы: Цена на нефть должна составлять 100 долларов за баррель

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Cправедливая цена на нефть должна составлять $100 за баррель.

Как передает Report со ссылкой на EFE, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Цена на нефть должна находиться в районе $100 за баррель. Это справедливая цена, на которой настаивает Венесуэла", - сказал Мадуро.

Он отметил, что низкие цены на углеводородное сырье негативно отражаются на развитии венесуэльской экономики. Мадуро напомнил, что "ведет борьбу" за повышение цен на нефть на мировом рынке. По словам президента, его деятельность в этом направлении идет на пользу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и обеспечивает им защиту.

Отметим, что объем добычи нефти за последнее время в Венесуэле оказался на самом низком уровне за последние 30 лет.