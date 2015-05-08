​Президент SOCAR посетил Сумгайытский этилен-полиэтиленовый завод

Баку. 8 мая. REPORT.AZ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и представители руководства компании посетили город Сумгайыт. Как сообщает Report, в рамках визита президент SOCAR и сопровождающие его лица вначале встретились с инженерными и рабочими кадрами Этилен-полиэтиленового завода, проходящими курсы усовершенствования с отрывом от производства в Сумгайытском Управления обучения, образования и сертификации. Отмечено, что наряду с подготовкой высокоспециализированных рабочих кадров по различным специальностям в Сумгайытском учебно-образовательном центре, отвечающем всем современным стандартам, имеющем широкие и оснащенные учебными средствами и прогрессивным техническим оборудованием аудитории, проводятся курсы повышения квалификации, переквалификации и усовершенствования для работников предприятий ПО "Азерхимия". На данный момент 21 человек, в том числе 14 инженеров с высшим образованием и 7 рабочих кадров, проходят курсы повышения квалификации. До конца года планируется участие на этих курсах 75 человек.

Президент SOCAR Р.Абдуллаев и сопровождающие его лица также приняли участие в мероприятии, организованном по случаю сдачи в эксплуатацию после капитального ремонта и реконструкции лаборатории Этилен-полиэтиленового завода, объединяющую сферу контроля производства и качества, а также промышленно-санитарную сферу.

Президент SOCAR заявил, что лаборатории оснащены приборами современного типа и хроматографами производства России и Германии. Это позволит более точно диагностировать влияние окружающей среды на организм человека, экологическое состояние, токсичные и опасные факторы производства, уровень загрязнения используемой воды, количество токсичных выбросов в окружающую среду и другие параметры. Улучшились также условия работы сотрудников лаборатории.

Затем Р.Абдуллаев ознакомился с ходом строительных работ на сооружениях по очистке газа от серных примесей и гидрогенизации газовых фракций. Президент SOCAR также был проинформирован о будущих работах по модернизации в сфере производства пара и электроэнергии.