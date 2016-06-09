​Президент SOCAR ознакомился с работами на нефтяном терминале в Кулеви

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в рамках официального визита в Грузию побывал на нефтяном терминале в Кулеви.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт терминала, президент компании был проинформирован о текущем ходе строительных работ на нефтехранилищах №5 и №6, а также защитной береговой полосе.

Отмечено, что черноморский терминал постоянно отслеживает состояние береговой линии и предпринимает меры по укреплению защитных сооружений. В результате систематического контроля и защитных мер процессы эрозии на побережье Черного моря сведены к минимуму, а береговая линия терминала находится в хорошем состоянии.

Нефтехранилище №5 состоит из шести резервуаров общей емкостью 60 тыс. кубометров. Годовой оборот нефти и нефтепродуктов оценивается примерно в 1,5 млн. тонн.

Нефтехранилище №6 состоит из пяти резервуаров общей емкостью 12 тыс. кубометров. Вместимость двух резервуаров составляет 3 тыс. кубометров, трех - 2 тыс. кубометров. Нефтехранилище предназначено для хранения пиролизной смолы, изопропилового спирта и промышленной нефти.

В завершение визита Р.Абдуллаев отметил что эти проекты позволят нефтяному терминалу в Кулеви стать одним из важнейших игроков мирового рынка нефти.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.