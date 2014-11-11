Президент SOCAR обсудил с премьер-министром Греции приватизацию компании DESFA

11 ноября, 2014 09:18

Баку. 11 ноября. REPORT. AZ/ Президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом. Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта TAP и вопросы, связанные с завершением процесса приобретения SOCAR 66% акций компании DESFA - оператора газораспределительной сети Греции. Стороны обменялись мнениями относительно реализации вышеуказанных проектов.