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    Президент SOCAR обсудил с премьер-министром Греции приватизацию компании DESFA

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по проекту TAP

    Баку. 11 ноября. REPORT. AZ/ Президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом. 

    Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта TAP и вопросы, связанные с завершением процесса приобретения SOCAR 66% акций компании DESFA - оператора газораспределительной сети Греции.

    Стороны обменялись мнениями относительно реализации вышеуказанных проектов. 

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