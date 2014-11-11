Президент SOCAR обсудил с премьер-министром Греции приватизацию компании DESFA

Баку. 11 ноября. REPORT. AZ/ Президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с премьер-министром Греции Антонисом Самарасом.
Как сообщает Report, в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации проекта TAP и вопросы, связанные с завершением процесса приобретения SOCAR 66% акций компании DESFA - оператора газораспределительной сети Греции.
Стороны обменялись мнениями относительно реализации вышеуказанных проектов.
Economic DepartmentАвтор новости
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