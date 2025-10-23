Президент SOCAR обсудил перспективы сотрудничества с зарубежными компаниями в Ашхабаде

Президент Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровшан Наджаф провел серию двусторонних встреч в рамках 30-й международной конференции и выставки "Нефть и газ Туркменистана – 2025" в Ашхабаде.

Как сообщили Report в SOCAR, переговоры состоялись с руководством компаний "Узбекнефтегаз", "QazaqGaz", "Dragon Oil", "Chimcomplex", "Yug-Neftegaz", Национальной иранской газовой компании (NIGC), а также с представителями Торгово-инвестиционной палаты Афганистана.

Во время встреч стороны обсудили текущее состояние партнерских отношений, а также возможности для расширения сотрудничества в энергетической сфере и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.