İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2025
    • 14:22
    Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) prezidenti Rövşən Nəcəf Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad şəhərində təşkil olunan "Türkmənistanın Neft və Qazı -2025" 30-cu Beynəlxalq Konfrans və Sərgisi çərçivəsində ikitərəfli görüşlər keçirib.

    Bu barədə "Report"a SOCAR-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Uzbekneftegaz", "QazaqGaz", "Dragon Oil", "Chimcomplex", "Yug-Neftegaz", "NIGC (National Iranian Gas Company)" şirkətlərinin, həmçinin Əfqanıstanın Ticarət və İnvestisiya Palatasının rəhbər heyətləri ilə keçirilən görüşlərdə mövcud tərəfdaşlıq münasibətləri nəzərdən keçirilib.

    Görüşlərdə gələcək əməkdaşlıq imkanları və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    SOCAR Rövşən Nəcəf əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    14:37

    I Liqada ötən ayın ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:33

    Azərbaycanda gələn il "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası"nın icrasına 5 milyon manat xərclənə bilər

    İKT
    14:23

    Səyyah: Azərbaycanda mina təhlükəsi aradan qaldırılmalıdır

    Qarabağ
    14:23

    Gələn il yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqələrinin hazırlanmasına 45 milyon manat ayrılması gözlənilir

    Daxili siyasət
    14:22
    Foto

    Rövşən Nəcəf bir sıra xarici şirkətlə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Energetika
    14:22

    Gələn il Naxçıvanın büdcəsi 483 milyon manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    14:20

    Gələn il "İctimai nəqliyyat" fonduna ayrıla biləcək vəsait məlum olub

    Maliyyə
    14:17

    Azərbaycanda gələn il sosialyönümlü büdcə xərcləri 17 milyard manatdan çox ola bilər

    Maliyyə
    14:17

    "Barselona" icarə əsasında komandada çıxış edən hücumçunu birdəfəlik transfer etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti