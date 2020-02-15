Президент: “Несколько станций ветряной энергии могут быть сооружены на Каспийском море”

“Наша страна богата нефтью, газом, солнцем, ветром”.

Как передает “Report”, об этом 14 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, выступая в круглом столе на тему “Энергетическая безопасность” в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

“В заключение о возобновляемой энергии. В Азербайджане этому также уделяется большое внимание. В наших планах – обеспечить до 2030 года 30 процентов электроэнергии за счет возобновляемой энергии. В январе нынешнего года мы подписали с ведущими компаниями, специализирующимися на возобновляемой энергии, два договора о строительстве станций на 440 мегаватт, работающих на ветряной и солнечной энергий. Эта работа полностью будет осуществлена за счет иностранных инвестиций, в связи с этим у нас есть дополнительно по меньшей мере 5 предложений.

Несколько станций ветряной энергии могут быть сооружены на Каспийском море. Для этого имеются большие возможности. Однако я абсолютно уверен, что мы должны делать это осторожно, так как энергетическая станция на 440 мегаватт должна быть глубоко интегрирована в нашу систему, чтобы в отсутствие ветряной и солнечной погоды в выработке электроэнергии не возникало никаких перебоев, и электроснабжение не прерывалось. Благодарю вас за предоставленную возможность довести данный вопрос до вашего внимания”.