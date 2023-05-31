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Президент: К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию

Президент: К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию К концу года газ Азербайджана сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию.
Энергетика
31 мая 2023 г. 10:39
Президент: К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию

К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что был приглашен присутствовать на церемонии открытия газопровода Греция - Болгария, в результате которой Азербайджан начал поставлять газ и в Болгарию.

"Через Болгарию сейчас оцениваем возможности, и я уверен, что скоро мы начнем поставлять газ в соседние страны. На самом деле, Румыния уже является частью нашего формата сотрудничества. И если все пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию. Таким образом, это расширит нашу географию поставок газа", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘By end of year our gas can reach Hungary and Serbia’
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan ilin sonuna kimi Macarıstan və Serbiyaya təbii qaz tədarük edə biləcək”

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