Президент: К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию

К концу года газ Азербайджана сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию.

К концу года Азербайджан сможет поставлять газ в Венгрию и Сербию.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в рамках Бакинской энергетической недели.

Он отметил, что был приглашен присутствовать на церемонии открытия газопровода Греция - Болгария, в результате которой Азербайджан начал поставлять газ и в Болгарию.

"Через Болгарию сейчас оцениваем возможности, и я уверен, что скоро мы начнем поставлять газ в соседние страны. На самом деле, Румыния уже является частью нашего формата сотрудничества. И если все пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены вовремя, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию. Таким образом, это расширит нашу географию поставок газа", - заявил глава государства.