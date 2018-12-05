Президент Ильхам Алиев: "Инвестиционный климат и бизнес-климат в Азербайджане улучшается"

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ «Это главная наша задача, которую мы успешно решаем – развитие ненефтяного сектора с тем, чтобы экономика Азербайджана устойчиво развивалась, независимо от мировой конъюнктуры цен на нефть. Поэтому в этом плане очень много делается, в плане развития инфраструктурных проектов для того, чтобы создать хорошие условия для бизнеса. Очень много проектов связано со стимулированием бизнеса, с помощью предпринимателям. В целом, инвестиционный климат и бизнес-климат в Азербайджане улучшается».

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому телеканалу «Россия-24».

«Последние данные Всемирного банка, по подсчетам Doing business Азербайджан на 25-м месте. Мы за год продвинулись на 32 ступеньки, и сегодня – среди ведущих стран по возможности ведения бизнеса. Поэтому, конечно, сфера, которая здесь представлена, очень важна и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения инноваций, и с точки зрения образования. Это сфера, которая для нас является одним из приоритетов, и неслучайно, что уже 24-й год мы проводим такую выставку. Количество участвующих компаний растет из года в год. Мне сказали, что в этом году 230 и очень много местных, азербайджанских компаний. Больше половины – это азербайджанские компании. Это говорит о том, что мы уже готовы работать в этом направлении с тем, чтобы развивать страну и создавать новые рабочие места, потому что нефтяной сектор не создает рабочие места.

«Нам нужно постоянно стремиться, чтобы создание рабочих мест соответствовало уровню экономического развития с учетом демографического роста в Азербайджане. Мы должны стремиться, чтобы каждый вновь появившийся на свет гражданин страны через 20-30 лет был обеспечен работой», - сказал Президент Ильхам Алиев.