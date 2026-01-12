Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент: Электроснабжение охватило всю страну

    Энергетика
    • 12 января, 2026
    • 15:31
    Президент: Электроснабжение охватило всю страну

    За двадцать лет было принято несколько программ регионального развития. Каждая из них была рассчитана на пять лет, и они успешно реализованы.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

    "В результате мы решили основные инфраструктурные вопросы. Прежде всего, электроснабжение охватило всю страну", - сказал глава государства.

    Prezident: Elektrik enerjisi ilə təchizat bütün ölkəni əhatə edib
    President: Electricity supply now covers entire Azerbaijan

    Лента новостей