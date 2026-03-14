Число погибших из-за ночного удара по Киевской области достигло пяти

Число погибших в результате ночной массированной атаки российских войск на Киевскую область Украины возросло до пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в телеграм-канале.

По его данным, зафиксирована гибель двух человек в Броварах и в Вышгороде. Российские удары привели к повреждению энергетической и газовой инфраструктуры, наибольшие разрушения понесли Обуховский и Броварской районы.

Ранее Калашник сообщил о четырех погибших и 22 раненых в результате вражеской атаки. Среди раненых трое детей.

Напомним, что ВС РФ в ночь на 14 марта нанесли удары по Киевской области ракетами и дронами. Были атакованы населенные пункты - жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры.