Число погибших из-за ночного удара по Киевской области достигло пяти
- 14 марта, 2026
- 21:45
Число погибших в результате ночной массированной атаки российских войск на Киевскую область Украины возросло до пяти человек.
Как передает Report, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Николай Калашник в телеграм-канале.
По его данным, зафиксирована гибель двух человек в Броварах и в Вышгороде. Российские удары привели к повреждению энергетической и газовой инфраструктуры, наибольшие разрушения понесли Обуховский и Броварской районы.
Ранее Калашник сообщил о четырех погибших и 22 раненых в результате вражеской атаки. Среди раненых трое детей.
Напомним, что ВС РФ в ночь на 14 марта нанесли удары по Киевской области ракетами и дронами. Были атакованы населенные пункты - жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры.