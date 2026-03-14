Киевская область подверглась ударам, есть погибшие и раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в ночь на 14 марта в результате ракетно-дроновой атаки российских войск на Киевскую область Украины.

Об этом Report со ссылкой на представителей местных властей.

"К сожалению, в Броварском районе погибли двое людей. Повреждены здание общежития, производственные и складские помещения", - написал в своем Telegram-канале глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Он уточнил, что последствия атаки также зафиксированы в Обуховском районе столицы, где повреждено техническое помещение многоэтажного дома, а рядом с ним загорелись автомобили.

Мэр Броваров Игорь Сапожко в свою очередь сообщил, что в результате ракетного обстрела пострадали восемь человек, их госпитализировали в местную больницу.