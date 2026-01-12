İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Prezident: Elektrik enerjisi ilə təchizat bütün ölkəni əhatə edib

    Energetika
    • 12 yanvar, 2026
    • 15:25
    Prezident: Elektrik enerjisi ilə təchizat bütün ölkəni əhatə edib

    İyirmi il ərzində bir neçə regional inkişaf proqramı qəbul edilib. Hər proqram beş ili əhatə edirdi və proqramlar uğurla icra olundu.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasında su təchizatı, tullantı və yağış suları sistemlərinin təkmilləşdirilməsinə dair 2026-2035-ci illər üzrə Dövlət Proqramına həsr olunan müşavirədə çıxışında söyləyib.

    Dövlət başçısı bildirib: "Biz bunun nəticəsində əsas infrastruktur məsələlərini həll etdik. İlk növbədə, elektrik enerjisi ilə təchizat bütün ölkəni əhatə etmişdir".

    İlham Əliyev ölkə regional inkişaf proqramı
    Президент: Электроснабжение охватило всю страну
    President: Electricity supply now covers entire Azerbaijan

    Son xəbərlər

    17:08

    Onlayn bilet alan sərnişinlər "Apple Pay" və "Google Pay"dən odəniş edə biləcək

    İnfrastruktur
    17:04

    "Neftçi"nin Misir klubu ilə oyununun vaxtı və yeri müəyyənləşib

    Futbol
    17:03

    Assosiasiya: Qızılın bütün əyar növləri üzrə qiymətlər artıb

    Biznes
    17:02

    ADDA ilə Dünya Bankı arasında müəllim və tələbə mübadilə proqramları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    17:00
    Foto

    "Araz-Naxçıvan" rəhbərliyi və futbolçuları 1 saylı Uşaq evini ziyarət ediblər

    Futbol
    17:00

    AYNA: İrandakı vəziyyət Bakıdan Naxçıvana sərnişin daşımaqda çətinlik yaratmır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    16:58

    Fransada könüllü hərbi xidmətə qəbul başlayıb

    Digər ölkələr
    16:52

    Qaribaşvili 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    16:48
    Rəy

    Qrenlandiya: Qərb bloku maraqlarının toqquşduğu daha bir nöqtə - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti