    "Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 19:09
    Şamaxı Zirənin futbolçusunu icarəyə götürüb

    "Şamaxı" qış transfer pəncərəsində ilk transferini reallaşdırıb.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi "Zirə"dən Ramiz Muradovu icarə əsasında heyətinə qatıb.

    21 yaşlı yarımmüdafiəçi cari mövsümün sonuna qədər "Şamaxı"da çıxış edəcək.

    Futbol "Şamaxı" klubu "Zirə" klubu transfer Ramiz Muradov

