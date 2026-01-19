"Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 19:09
"Şamaxı" qış transfer pəncərəsində ilk transferini reallaşdırıb.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi "Zirə"dən Ramiz Muradovu icarə əsasında heyətinə qatıb.
21 yaşlı yarımmüdafiəçi cari mövsümün sonuna qədər "Şamaxı"da çıxış edəcək.
