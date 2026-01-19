İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    Region
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:39
    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidentinin müavini Hüseyn Afşin keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

    Daha əvvəl İran Prezidenti Məsud Pezeşkian 11 günlük fasilədən sonra internetə giriş məhdudiyyətinin aradan qaldırılmasına çağırıb.

    Xatırladaq ki, yanvarın 8-də nümayişlər səbəbindən ölkə üzrə internet bağlantısı kəsilib.

    İran Hüseyn Afşin Məsud Pezeşkian internet

    Son xəbərlər

    18:46

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    18:39

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    Region
    18:35

    AYNA daha 4 istiqamətdə şəhərlərarası və rayondaxili marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini elan edib

    İnfrastruktur
    18:34

    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Şabranda bu il tullantı su təmizləyici qurğular əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    18:25

    Bakıda 20 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Seleksiya zamanı seçilənlər gələcəkdə daha güclü oyunçu olacaqlar"

    Komanda
    18:21

    Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti