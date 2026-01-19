İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:46
    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur toponimlərinin izahlı lüğəti nəşrə hazırlanır

    AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" ikicildliyi nəşrə hazırlanır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin elmi katibi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Arzu Məmmədxanlı məlumat verib.

    O, həmçinin, Dilçilik İnstitutunda "Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsi və dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı"na əsasən Qərbi Azərbaycan dialektləri lüğətinin hazırlandığını da söyləyib.

    Xatırladaq ki, AMEA-nın Rəyasət Heyətinin yanvarın 19-da iclası keçirilib, Humanitar Elmlər Bölməsinin 2025-ci il üzrə elmi və elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında hesabatı dinlənilərək məqbul sayılıb, müvafiq tapşırıqlar verilib.

    Arzu Məmmədxanlı AMEA Dilçilik İnstitutu Qarabağ Şərqi Zəngəzur Qərbi Azərbaycan
    Foto
    В НАНА готовят к изданию словарь топонимов Карабаха и Восточного Зангезура

    Son xəbərlər

    19:31

    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:21

    Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    İnfrastruktur
    19:09

    "Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    19:09

    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:58

    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    18:53
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti