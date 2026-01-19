В НАНА готовят к изданию словарь топонимов Карабаха и Восточного Зангезура

В Институте языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) завершается подготовка к изданию двухтомного толкового словаря топонимов Карабаха и Восточного Зангезура.

Как передает Report, об этом сообщила ученый секретарь Отделения гуманитарных наук НАНА, доктор философии по филологии Арзу Мамедханлы.

По ее словам, в институте также ведется работа над словарем диалектов Западного Азербайджана в рамках Государственной программы по развитию и использованию азербайджанского языка в условиях глобализации.

Отметим, что сегодня состоялось заседание Президиума НАНА, на котором рассматривался отчет о научной и научно-организационной деятельности Отделения гуманитарных наук Академии за 2025 год.