В НАНА готовят к изданию словарь топонимов Карабаха и Восточного Зангезура

    Наука и образование
    • 19 января, 2026
    • 19:00
    В Институте языкознания Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) завершается подготовка к изданию двухтомного толкового словаря топонимов Карабаха и Восточного Зангезура.

    Как передает Report, об этом сообщила ученый секретарь Отделения гуманитарных наук НАНА, доктор философии по филологии Арзу Мамедханлы.

    По ее словам, в институте также ведется работа над словарем диалектов Западного Азербайджана в рамках Государственной программы по развитию и использованию азербайджанского языка в условиях глобализации.

    Отметим, что сегодня состоялось заседание Президиума НАНА, на котором рассматривался отчет о научной и научно-организационной деятельности Отделения гуманитарных наук Академии за 2025 год.

