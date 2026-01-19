İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:45
    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    İngiltərə təmsilçisi "Lids"in sol cinah vingeri Cek Harrison karyerasını İtaliya A Seriyası klubu "Fiorentina"da davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "bənövşəyilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    29 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna qədər icarə əsasında "Fiorentina"nın şərəfini qoruyacaq.

    Qeyd edək ki, Cek Harrison cari mövsüm "Lids"in heyətində meydana çıxdığı 13 oyunda qol vura bilməyib.

    İtaliya Cek Harrison Futbol transfer

    Son xəbərlər

    19:31

    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:21

    Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    İnfrastruktur
    19:09

    "Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    19:09

    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:58

    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    18:53
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti