İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb
Futbol
- 19 yanvar, 2026
- 18:45
İngiltərə təmsilçisi "Lids"in sol cinah vingeri Cek Harrison karyerasını İtaliya A Seriyası klubu "Fiorentina"da davam etdirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "bənövşəyilər"in mətbuat xidməti məlumat yayıb.
29 yaşlı futbolçu cari mövsümün sonuna qədər icarə əsasında "Fiorentina"nın şərəfini qoruyacaq.
Qeyd edək ki, Cek Harrison cari mövsüm "Lids"in heyətində meydana çıxdığı 13 oyunda qol vura bilməyib.
Son xəbərlər
19:31
Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölübHadisə
19:21
Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşübİnfrastruktur
19:09
"Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürübFutbol
19:09
Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edibDigər ölkələr
19:07
Foto
Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşübXarici siyasət
18:58
İspaniyada üçgünlük matəm elan edilibDigər ölkələr
18:53
Foto
20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilibXarici siyasət
18:46
Foto
"Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanırElm və təhsil
18:45