İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    • 19 yanvar, 2026
    • 19:09
    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ABŞ-nin Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulmaq təklifini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Aleksandr Lukaşenkoya təklifində Belarusa Qəzza sektorunun idarə edilməsi üzrə Sülh Şurasının təsisçi dövləti olmaq təklif edilib.

    "ABŞ tərəfinin Belarusu möhkəm sülh qurmaq üçün məsuliyyət götürməyə, gələcək nəsillər üçün təhlükəsiz və firavan gələcəyə sərmayə qoymağa hazır olan dövlət kimi görməsini yüksək qiymətləndiririk. Təklif Belarus Prezidenti tərəfindən müsbət qarşılanıb", - XİN qeyd edib.

    Belarus XİN ümid edir ki, Sülh Şurası təklif olunan mandatın sərhədlərini aşaraq öz çərçivəsini və səlahiyyətlərini xeyli genişləndirəcək:

    "Bu, ona istənilən beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsi üzrə qlobal proseslərdə fəal iştirak etməyə imkan verəcək, bu da son nəticədə yeni təhlükəsizlik arxitekturasının qurulmasına kömək edəcək".

    Belarus ABŞ Qəzza Sülh Şurası
    Беларусь приняла предложение США войти в Совета мира

    Son xəbərlər

    19:31

    Mingəçevirdə qadın dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    19:21

    Çindən ilk Transxəzər yük qatarı Azərbaycana yola düşüb

    İnfrastruktur
    19:09

    "Şamaxı" "Zirə"nin futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    19:09

    Belarus ABŞ-nin Sülh Şurasına daxil olmaq təklifini qəbul edib

    Digər ölkələr
    19:07
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Davosda Braziliyanın "BTG Pactual" şirkətinin sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    18:58

    İspaniyada üçgünlük matəm elan edilib

    Digər ölkələr
    18:53
    Foto

    20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi Pakistanda yad edilib

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    "Qarabağ və Şərqi Zəngəzur" toponimlərinin izahlı lüğəti" nəşrə hazırlanır

    Elm və təhsil
    18:45

    İtaliya təmsilçisi Premyer Liqa klubunun futbolçusunu icarəyə götürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti