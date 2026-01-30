İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Mətbuat Şurasında Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyi qeyd edilib

    Media
    • 30 yanvar, 2026
    • 17:16
    Mətbuat Şurasında Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyi qeyd edilib

    Azərbaycan Mətbuat Şurasında (MŞ) Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun (BAMF) qurucusu və səlahiyyətli sədri Umud Mirzəyevin 65 illik yubileyi qeyd edilib.

    "Report" xəbər verir ki, MŞ sədri Rəşad Məcid Umud Mirzəyevin həyat yolu haqqında məlumat verib.

    O, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələrinin BAMF sədrinə təbrik məktubları ünvanladığını qeyd edib.

    Daha sonra Umud Mirzəyevə Mətbuat Şurası adından 65 illik yubiley medalı təqdim edilib.

    Çıxış edən Medianın İnkişafı Agentliyinin Müşahidə Şurasının sədri, AzərTAc-ın İdarə Heyətinin sədr müavini Dağbəyi İsmayılov Umud Mirzəyevi təbrik edib, ona hədiyyə təqdim edib.

    Mədəniyyət nazirinin müşaviri Orxan Fikrətoğlu bildirib ki, Umud Mirzəyev Azərbaycan dövlətinə müstəsna xidmətləri olan adamdır:

    "Bizim gənclik dönəmimiz elə bir dövrə təsadüf etdi ki, Umud Mirzəyev də evdə oturub, şair olmaqla kifayətlənə bilmədi. İctimai-siyasi proseslərdə, vətənin çətin günlərində üzərinə düşənin ən yaxşısını etməyə çalışdı. Onun xidmətləri danılmazdır.

    Umud Mirzəyev bütün dostları üçün doğmadır. Qarabağda quruculuq işləri aparılır və inanıram ki, Umud Mirzəyevin xidmətləri daha sürətlə davam edəcək".

    Mili Məclisin deputatı Azər Allahverənov qeyd edib ki, Umud Mirzəyevin vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında və inkişafında böyük xidmətləri var:

    "O, Azərbaycanın haqq işinin dünyada tanıdılması yolunda aktiv iştirak edib. Bütün proseslərdə onunla birlikdə iştirak etmişik. 35 yaşından Umud Mirzəyevi tanıyıram və o vaxtdan indiyə qədər onun həvəsi, enerjisi, fəaliyyəti hələ də yüksəkdir".

    Umud Mirzəyevlə minatəmizləmə sahəsində çoxsaylı işlərə imza atdığını vurğulayan Qarabağ Dirçəliş Fondunun İdarə Heyətinin sədri Rəhman Hacıyev birgə fəaliyyətin davam etdiyini vurğulayıb:

    "Birgə hazırladığımız qlobal mina təhlükəsi haqqında sənədli film yaxınlarda işıq üzü görəcək. Oradakı əsas qəhrəmanlardan biri olan əcnəbi xanım məhz Umud müəllimin təklifi ilə filmdə yer alıb".

    Fondun rəhbəri BAMF sədrinə "Qarabağın dirçəlişi" kitabını hədiyyə edib.

    Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktorunun müavini Natiq Məmmədli isə yubilyarın xeyirxahlıq nümunəsi olduğunu vurğulayıb. N.Məmmədli deyib ki, Umud Mirzəyevin rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Avrasiya Fondunda Azərbaycanın onlarla politoloqu, jurnalisti yetişib.

    BAMF sədrini təbrik edənlər sırasında Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin media müşaviri Alptekin Cihangir İşbilir də yer alıb. O çıxışında söyləyib ki, Umud Mirzəyev həm qələm, həm kəlam, həm də sülh adamıdır:

    "O, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdıran bir diplomatdır. Umud Mirzəyevin "Təmənnasız missiya" kitabı da fəaliyyətinə işıq saçır. O, vəzifəsini hər şeyin önünə qoyduğunu hər zaman sübut edib".

    media Azərbaycan

    Son xəbərlər

    20:41

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının başlama saatı müəyyənləşib

    Futbol
    20:41

    Yaponiya səfiri: Tokio WUF13-ə böyük maraq göstərir

    Xarici siyasət
    20:28

    "Qəbələ"nin məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda qələbə seriyasını davam etdirmək istəyirdik"

    Futbol
    20:25
    Video

    Türkiyənin hərbi gəmiləri Baltik dənizində fəaliyyətə başlayıb

    Digər ölkələr
    20:19

    İsrail CAR-nın müvəqqəti işlər vəkilini "persona non qrata" elan edib

    Digər ölkələr
    20:15

    ABŞ İranın daxili işlər nazirinə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:01

    Ermənistanda II Qareginin qardaşının həbs müddəti uzadılıb

    Region
    19:45

    Süleyman Mikayılov Qaradağın icra başçısı vəzifəsindən azad edilib

    Daxili siyasət
    19:35

    Quterriş BMT-nin qaçılmaz maliyyə çöküşü təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti